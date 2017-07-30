YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 9 yaşındaki Akordeoncu Alex'ten sokak resitali

9 yaşındaki Akordeoncu Alex'ten sokak resitali



(Fotoğraflı)



Murathan Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şehir merkezinde akordeonuyla harçlığını çıkarmaya çalışan 9 yaşındaki Roman Sici Alex Deniz, çalmış olduğu müziklerle vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı.

Eskişehir sokaklarında elinde ki minik akordeon ile müzik çalarak henüz 9 yaşında para kazanan Roman vatandaşı Sici Alex Deniz, vatandaşların beğenisini kazanıyor. Çaldığı birbirinden güzel müziklerle kendisine hayran bıraktıran küçük müzisyen bu yolla para kazanıyor. Akordeon çalmayı babasından öğrendiğini belirten Sici Alex Deniz, vatandaşların kendisine verdiği paralarla harçlığını çıkardığını ifade etti. Sokaklarda çalarak kendisini geliştirdiğini belirten Roman Deniz, Türkçesinin az olduğunu ancak Türkiye'yi ve Eskişehir'i çok sevdiğini de sözlerine ekledi. Bölgedeki vatandaşlar, küçük sanatçının bol bol fotoğrafını çekerek kendisi ile sohbet etti.

(MUR-AS-Y)



30.07.2017 09:52:23 TSI

NNNN

