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Başkan Ataç, saldırını kınadı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in uğradığı çirkin saldırıya ilişkin bir kınama mesajı yayımladı.

Başkan Ataç, mesajında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in uğradığı menfur saldırıyı üzülerek öğrendiğini belirterek; "Eskişehir'e sayısız katkıda bulunmuş olan Sayın Büyükerşen'e yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu aşağılık şiddet girişimleri Eskişehir sevdası ile hemşehrilerine hizmet etmekten başka hiçbir gayreti ve amacı olmayan bizleri asla yıldıramayacaktır. Yılmaz Hoca'mıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

(AS-Y)



30.07.2017 09:58:54 TSI

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