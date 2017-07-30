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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çorum'da eğitime başlıyor

- Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı;

- "Tıp Fakültemiz için çok büyük yatırım yapıldı"



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 62 öğrencisiyle Çorum'da eğitime başlıyor.

Hitit Üniversitesinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Tıp Fakültesine yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin eğitimlerini Çorum'da sürdürmelerine yönelik Yükseköğretim Genel Kurul'una teklif sunulmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam eden öğrencilerin eğitimlerini burada sürdürmeleri şartıyla, yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin Hitit Üniversitesi bünyesinde Çorum'da eğitimlerini sürdürmeleri ve fakülteye 62 kontenjan verilmesi kararlaştırılmıştı. Tıp Fakültesi'nin 21 öğrencisi Gazi Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Ankara'da öğretime başlamış ve Gazi Üniversitesi bünyesinde ilk mezunlarını 2016 yılında vermişti.

Güçlü akademik kadrosu ve teknolojik alt yapısı ile de dikkat çeken Tıp Fakültesi'nde öğrenciler eğitimlerinin ilk üç yılındaki teorik derslerini ve laboratuvar çalışmalarını Morfoloji Binasında, klinik eğitimlerini ise Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alacaklar.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Tıp Fakültesinin bu yıl 62 öğrencisiyle eğitime başlayacağını söyledi. Bu sürecin 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mete Dolapçı, Tıp Fakültesi'nin sadece bir bina, laboratuarlardan ibaret olmadığına işaret etti.

Yaklaşık 3 yıl önce mezuniyet öncesi eğitim komisyonu kurduklarını açıklayan Prof. Dr. Dolapçı, "Tek tek Tıp Fakültesi'ndeki eğitim öğretim sınav yönetmeliği bütün ders programları bunların yıllara göre dağılımları hazırlandı. Daha sonra alt yapı çalışmasına başladık. Küçük ancak son derece etkili bir morfoloji binası kurduk. Burada iki tane tam donanımlı sınıfımız var. Büyük bir anatomi laboratuarımız var. İki tane multidisipliner laboratuar kurduk. Her iki laboratuarımızda en son teknolojik cihazlarla donatıldı. Bir öğretim üyemiz kendi mikroskobunda hazırladığı bir görüntüyü hem kendisi hem de tüm öğrencilerimiz kendi mikroskoplarından takip edebilecekler. Monitörler vasıtasıyla da o görüntüyü inceleme ve görme şansına sahip olacaklar. Bilgideki en önemli faktörlerden görselliği sağlamış olacağız" dedi.

Tıp Fakültesi için çok büyük bir yatırım yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Dolapçı, "Bu yatırım için rektörümüz Reha Metin Alkan büyük bir destek verdi. 2 yıldan kısa süre içerisinden sıfırdan bir altyapı kurduk. Öğrencilerimizi almaya hazırız. 110 öğretim elemanımız var. Bu oldukça iyi bir sayı. Branşlarda bir eksiğimiz yok. Özellikle temel tıp ki Tıp Fakültesi öğrencilerinin ilk iki hatta üç yılını kapsayan temel tıp eğitimi ile ilgili açığımız yok. Bu önemli bir başarı. İyi bir eğitim vereceğiz. Müfredatımız da titizlikle hazırlandı. Hem Yüksek Öğretim Kurumu hem de tıp eğitiminin hazırladığı çekirdek eğitim müfredatı var. Tıp Fakültelerinden buna uyulması isteniyor. Bizde çekirdek eğitim müfredatına uygun güzel bir müfredat hazırladık. Bunun bir başka önemi de Tıp Fakültemizin akreditasyonunun sağlanması. Akredite olmak için mezun vermemiz lazım. Alt yapımımızı buna göre yaptık. Tıp eğitimi akreditasyonunu da sağlayacak bir alt yapıya ulaştık. Hastanemiz çok önemli. Tıp fakültesi öğrencileri pratik eğitimlerini hastane de yapacaklar. Afiliasyon uygulaması bazen tartışılıyor. Ancak bu uygulama iyi bir uygulama. Böylece öğrencilerin pratik yapacakları çok büyük hastane yerine mevcut ve yeni hastanede gerçekten tıp eğitiminde doktor olabilecekleri tüm eğitimi alabilecekler. Öğrencilerimiz temel tıp eğitimlerini burada aldıktan sonra eğitimlerine hastanede devam edecekler. Teorik eğitimlerini hastanedeki sınıflarda yapacaklar. Daha sonra staj eğitimlerini yapacaklar. Yeni açılan tıp fakültelerinde eğitim vermek için her birine ayrı bir hastane gerekiyor. Bu çok büyük bir yatırımlar gerektiriyor. Hastanemizin açılması da bize büyük bir keyif veriyor. Fakülte olarak hastane yönetimiyle de iyi bir işbirliğimiz var. Hastane yönetimine de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ)



30.07.2017 10:03:35 TSI

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