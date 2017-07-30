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Kepez'in camileri de dönüşüyor



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ANTALYA (İHA) - Mimariye ve estetiğe önem veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in binalarından sonra camilerini de dönüştürüyor. İlçedeki Konyalılar Camii, Mimar Sinan'ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camii'nden esinlenerek hazırlanacak bir tasarımla yenilenecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesine 7 gün 24 saat canlı Kuran'ı Kerim'in okunacak olan ve mimari projesi İstanbul Fatih'teki tarihi Atik Ali Paşa Camii'nden esinlenerek oluşturulan Çelebi Sultan Mehmed Camii'ni kazandırmıştı. Başkan Tütüncü, Kepez'e, belediye-hayırsever işbirliği ile Mimar Sinan'ın önemli bir eserini daha inşa ettiriyor.

İlk uygulama Konyalılar Camii'nde

İlçenin 2 mahallesinde kentsel dönüşüm projesi başlatan Başkan Hakan Tütüncü, hizmet ömrünü tamamlayan ve ihtiyaca cevap veremez hale gelen camileri de dönüştürüyor. Dönüşüm projesinin ilk uygulaması, Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Konyalılar Camii'nde olacak. Cami cemaati, kullanım ömrünü tamamlayan camiyi, yenilemek istediklerini geçtiğimiz günlerde Tütüncü'ye iletmişlerdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bir araya geldiği mahalle sakinlerine, caminin yenileneceğinin müjdesini verdi.

Protokol yoluna Mimar Sinan eseri

Kepez'in sadece binalarını değil, eskiyen, deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve kullanım ömrünü tamamlamış camilerini de hayırsever desteği ile yenilemek istediklerini belirten Başkan Hakan Tütüncü, "Bu projemizin ilk uygulamasını Konyalılar Camii'nde yapacağız. Bu cami, 1980'li yılların ortasında inşa edilmiş. O yıllarda bölgede gecekondu yapılaşması vardı. Şimdi ise gecekonduların yerine modern konutlar inşa edildi. Yeni konutlarla nüfus artınca cami, ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle, ömrünü tamamlayan caminin yenilenmesi zaruriyeti doğdu. Yıkılacak olan caminin yerine ise Mimar Sinan tarafından 1571 -1572 yılları arasında İstanbul Fatih'te yapılan Sokullu Mehmet Paşa Camii'nden esinlenerek hazırlanacak bir tasarımla yeni bir cami inşa edilecek. Protokol yolu olarak bilinen Gazi Bulvarı'na estetik bir güzellik kazandıracak olan bu eseri, belediye, hayırsever işbirliği yapacağız. İnşaat, teşrik günleri(Kurban bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri)'den sonra başlıyor" dedi.

(AA-



30.07.2017 10:12:46 TSI

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