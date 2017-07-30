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Muratpaşa'da plaj voleyboluna ilgi büyük



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik 24 ayrı branşta devam eden yaz dönemi spor okullarında plaj voleybolu büyük ilgi çekiyor. 7-15 yaş arası çocuklara yönelik kurslar Pazartesi'den Perşembe'ye Bayındır Spor Tesisleri'nde düzenleniyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 7 spor salonu, 3 stat, 4 spor tesisi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu ve Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi'nde başlayan spor okulları devam ediyor. Çocuk ve gençlere yönelik 16, yetişkinlere yönelik 7 ayrı branşta açılan ayrıca 6 - 14 yaş gurubuna yönelik temel ve teknik yüzme kurslarının düzenlendiği yaz spor okullarında bu yıl başlayan plaj voleybolu branşına ilgi yoğun oldu.

7 - 15 yaş arası çocuklara yönelik kurslar Pazartesi'den Perşembe'ye Bayındır Spor Tesisleri'nde düzenleniyor. Saat 18.00'de başlayan kurslarda çocuklar önce hafif tempolu koşularla başlayıp voleybolun temel teknikleri öğreniyor. Bayındır Spor Tesisleri içinde oluşturulan kum alanda yapılan antrenmanlarda çocuklar bu hafta manşet alma üzerine çalıştı.

(AA-



30.07.2017 10:15:40 TSI

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