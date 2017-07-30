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Başkan Albayrak, Ayşegül ve Yusuf çiftinin mutluluklarına ortak oldu

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:17
Başkan Albayrak, Ayşegül ve Yusuf çiftinin mutluluklarına ortak oldu
Başkan Albayrak, Ayşegül ve Yusuf çiftinin mutluluklarına ortak oldu

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ayşegül Diril ile Yusuf Kartal'ın nikahlarını kıyarak, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesi Erdoğan Orhan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen nikah törenine Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile genç çiftin aileleri ve yakınları katıldı. Başkan Albayrak, nikah töreni sonunda Ayşegül Diril ve Yusuf Kartal çiftine bir ömür boyu mutlu olmaları temennisinde bulundu.
(HLD-Y)

30.07.2017 10:19:18 TSI
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