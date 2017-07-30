Trakya'nın yatırım destek ve tanıtım stratejileri görüşüldü
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Halil Dağ
EDİRNE (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı Temmuz Ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin yatırım destek ve tanıtım stratejileri görüşüldü.
Edirne'nin Enez ilçesinde gerçekleşen toplantıda, Kırklareli Valisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çiftçi, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Edirne Valisi Günay Özdemir, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altınel, Edirne ve Kırklareli İl Genel Meclis Başkanları ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli TSO başkanları yer aldı.
Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar ile Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin yatırım destek ve tanıtım stratejileri görüşüldü. Trakya Kalkınma Ajansı Temmuz Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı dilek ve temennilerin ardından son buldu.
(HLD-SÜ-Y)
30.07.2017 10:20:42 TSI
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