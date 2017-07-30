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Muratpaşa Belediyesi'nden Kızıltoprak'a sıfır asfalt

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:22
Muratpaşa Belediyesi'nden Kızıltoprak'a sıfır asfalt
Muratpaşa Belediyesi'nden Kızıltoprak'a sıfır asfalt

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi'nin Ali Çekinkaya Caddesi ve Termessos Bulvarını doğu batı aksında birbirine bağlayan 917 sokakta asfalt çalışmasını tamamladı.
Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Fener Mahallesi'nde asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım düzenlemelerini sürdürürken Kızıltoprak Mahallesi'nin cadde ve sokaklarının yenilenmesine başladı. Ekipler ilk olarak Kızıltoprak'ın ana ulaşım akslarından, Ali Çekinkaya Caddesi ve Termessos Bulvarı'nı doğu batı aksında birbirine bağlayan 917 Sokak'a girdi. Yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki sokağın Ali Çetinkaya girişinden başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak yıllar içinde çukurların oluştuğu, elektrik, su ve kanalizasyon çalışmaları sonrası yamaların çöktüğü asfalt tamamen kazındı. Eski asfaltından tamamen arındırılan sokak, sonrasında sıcak asfaltla kaplandı.
(AA-

30.07.2017 10:24:31 TSI
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