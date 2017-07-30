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Uşak'ta cinayet



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta yolda yürüyen bir şahıs, yanından geçen araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay dün gece yarısı Fatih ve Gün Sazak Caddesi birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökmen Şevk (35) isimli şahıs yaya olarak yürürken plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonu sonucu ağır yaralandı. 112 Acil yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şevk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kent genelinde zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

(EÖ-İK)



30.07.2017 10:27:43 TSI

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