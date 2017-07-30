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Aydın'da hac eğitim semineri düzenlendi

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:28
Aydın'da hac eğitim semineri düzenlendi
Aydın'da hac eğitim semineri düzenlendi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın İl Müftülüğü hacı adaylarının haccı daha iyi anlaması ve öğrenmesi amacıyla Külliye Camisinde hac eğitim semineri düzenledi.
Seminerde Müftü Ömer Kocaoğul, Müftü Yardımcısı Zekeriya Çallı, kafile başkanları ve hac görevlisi olan din görevlileri, hacı adaylarına sunumlarda bulundu.
Hacı adaylarına seslenen Müftü Ömer Kocaoğul, "Kâbe'nin etrafı, Cenab-ı Hakk'ın rahmet nazarlarının tecelligahıdır. Hacı, bu mübarek yerde, ayakları çıplak, başı açık, beyaz kefenler misali evladı iyalini, her şeyini Allah'a ısmarlamış mübarek insandır. Bu kutsal mekânda, manevi zevk ve neşeyle dolmalı, mahşeri hatırlamalı, derin bir tefekkürle kendinden geçmelidir. Allah'ın huzurunda bir nokta, bir zerre haline gelmeli, günahların affı için, tavafın kabulü için, sessiz sessiz gözyaşı dökmeli, meleklerin uçuşlarını andıran tavaflar yapılmalıdır" dedi.
Seminerde yapılan sunumlarda, "Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı", "Ana Hatlarıyla Hac Menasiki", "Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık", "İbadet Bilinci ve Hac İbadeti", "Kadınlara Özgü Konular" ve "Temel Sağlık Bilgileri" ve Hac Yolculuğu öncesi Hacı adayları ve görevliler arasında koordinasyon gibi konulara değinildi.
Seminerde maket Kabe'de uygulamalı hac provası yapıldı. Seminere katılan hacı adayları seminerden ve uygulamalı hac provasından çok etkilendiklerini ifade ederek yetkililere teşekkür etti.
(OD-MB-Y)

30.07.2017 10:29:57 TSI
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