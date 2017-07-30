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Dutlu Sosyal Tesisi'nin yılsonuna tamamlanması hedefleniyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Dutlu Koruluğu içerisinde yapımı devam eden sosyal tesisin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Dutlu Koruluğundaki düzenleme çalışmalarını denetleyen Başkan Toru, bu alan içerisinde yapımı devam eden sosyal tesis inşaatında da incelemede bulundu. Dutlu Koruluğu olarak 850 bin metrekare alanda devam eden çalışmalar kapsamında halkın ateşli piknik haricinde ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik restoran, kafeterya ve oturma alanlarının bulunduğu Osmanlı Kafesi ismini verdikleri avlulardan ve kapalı alandan oluşan tesisin yapımının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Toru, "Tesisin inşaat çalışmalarını 10. ay itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. Burada sosyal tesis ile birlikte spor alanları, parklar, yürüyüş parkurları ve otoparklarıyla halkımızın yeşil alan, spor, eğlence, dinlence ve temiz hava ihtiyacının hepsini birlikte karşılamaya yönelik önemli bir yatırımı 2018 itibariyle hizmete sunmuş olacağız" dedi.

850 bin metrekarelik çok büyük bir alanda düzenleme yapmanın zorluğuna dikkat çeken Başkan Toru, "Böylesine geniş bir alanda yol altyapısını, spor alanlarını, yürüyüş alanlarını, çocuk oyun alanlarını, çim kızağını ve festival alanlarını birlikte düzenlemek; gül ve çiçek bahçeleriyle birlikte halkımızın istifadesine sunmak ciddi bir emek ve tecrübe istiyor. Ekiplerimiz bu noktada oldukça özverili bir şekilde çalışmaları sürdürüyor. Tesisimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Selçuklu ve Osmanlı mimarisi dikkat çekiyor

Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile erken Cumhuriyet dönemi mimarisinden esinlenerek hazırlanan proje, Meram'a değer katacak önemli projelerden biri. Yaklaşık 24 bin metrekare gibi büyük bir alanda, bin metrekareye yakın inşaat alanıyla oldukça işlevsel bir tesis olarak tasarlandı. Bodrum ve zemin kattan oluşacak olan tesis, 360 metrekarelik bir restoran ile 800 metrekareyi aşan bir Osmanlı Bahçesi'yle hizmet verecek. Ayrıca restoranın çevresinde 8 bin metrekarelik bir gölet yer alacak. Yayalar ve araçlar için köprülerin yanı sıra parkın büyüklüğüne yakışır bir şekilde giriş takı yapılacak.

(AH-Y)



30.07.2017 10:36:44 TSI

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