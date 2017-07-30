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HAGİAD Nesiller Buluşması Yapıldı

- Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya:

- "Kayseri sanayisine Hacılarlı hemşehrilerin çok büyük katkıları var"



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Hacılar Genç İşadamları Derneği (HAGİAD) tarafından düzenlenen 'Nesiller Buluşmasına' katılan Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, "Kayseri sanayisine Hacılarlı hemşehrilerin çok büyük katkıları var" dedi.

HAGİAD tarafından üyeler arasında birlik ve beraberliği artırmak amacıyla Nesiller Buluşması adı altında bir program düzenlendi. Düzenlenen programın açılış konuşmasında Dernek Başkanı Mustafa Nebi Doğan, derneğin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bizlerin büyüklerimizden aldığı bir bayrak var. HAGİAD olarak bazı çalışmalarda bulunduk. Biz burada bir oluşumu tekrardan başarıya götürmek için başlangıç yaptık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Sizden beklentimiz birlik ve beraberlik. Derneğin de ihtiyacı olan birlik ve beraberlik. İnşallah bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. Programa katılan Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, programda genç işadamlarının büyüklerinden başarı hikayelerini dinleyerek kendilerine yol çizeceklerini kaydetti. Özkaya; "Daha önce buna benzer toplantılar yapıldı. Genç ve heyecanlı iş adamlarının abileriyle ilgili ilk toplantısı. Bugün burada biz küllerinden, taştan, topraktan emeğini ve rızkını kazanmış bir ilçeden, iş adamıyla, öğretim görevlisiyle neler yapabildiğini bunu sadece 30-40 yılda yapabildiğinin hikayesini büyüklerimizden, küçüklerimizden hep birlikte dinleyeceğiz. Arkadaşlarımız büyüklerinden dinlediklerini kendileri için bir hikaye, yol ve strateji çizeceklerdir. Büyüklerimiz o yokluk dönemlerinden bugüne nasıl gelindi ? Nelerden ders alınması gerektiğini, nelerden ibret alınması, hangi konularda iş birliği konusunda görüşmemiz gerektiği konusunda bana göre ibretlik hikayeler anlatılacaktır. Çünkü Hacıların geçmişi çok sıkıntılıdır. Toprağı olmayan, tarlası olmayan, madeni olmayan ana yola yakınlığı olmayan bir ilçedir. Hakikaten bir başarı hikayesi bu" ifadelerini kullandı.

"Kayseri sanayisine Hacılarlı hemşehrilerin çok büyük katkıları var"

Hacılarlıların Kayseri sanayisine çok büyük katkılarının olduğunu belirten Özkaya konuşmasına şöyle devam etti;

"Biliyorsunuz Hacılarımız sanayide çalışan güç açısından 5-6 yıl önceye kadar Denizli'nin bir ilçesinden sonra Türkiye'de sanayide en çok istihdam edilen insan sayısı bakımından ikincidir. Bu da tabi burada bulunan abilerimizin, büyüklerimizin, bizlerin ve genç kardeşlerimizin destekleriyle oluyor. Bugün burada geçmişten geleceğe köprü vazifesi yapan HAGİAD'ımızın bu saatten sonra neler yapabileceğini, neler ile daha iyi yol alınabileceğini bir yol haritası çizilecektir. Umarım çok faydalı ve güzel bir toplantı olacaktır. Tabi biraz evvel de söylediğim gibi ibretlik hikayeler, insanın inanması güç hikayeleri karşımıza çıkacaktır. Hatta kendi evlatlarımız bile acaba bunlar Hacılar da yaşanmış mı? Hacılar da görünmüş müdür diye inanmayacağı şeyler olacak ama gerçekten bunlar doğru şeyler, anlatılanların hiçbiri hikaye değil, yaşanmış hikayelerdir. Ben diyorum ki hele ki o günler yaşanmış, Hacılar insanın çalışma azmi buralarda perçinleşmiş, bugünlere gelinmiş. Kayseri Organize Sanayimizde, Kayseri ticari sanayimizde Hacılarla hemşerilerimizin çok büyük katkıları vardır. İstihdamda ve vergide çok büyük payları vardır. ISO 2500 de sanırsam 32 firma var. Bunun yarısının Hacılar kökenli olduğunu biliyoruz. Hacılar kökenli derken yanlış anlaşılmasın bunlar hem Kayseri insanımızın hem Türkiye'mizin değerleridir. Bizlerin de bunlarla gurur duyması lazımdır. İnşallah hep beraber el ele birlikte daha iyi günlere, özünde Kayserinin ekonomisi olmak üzere genelinde de Türkiye'nin ekonomisi olmak üzere hep birlikte bir şeyler yapacağımız kanaatindeyim" diye konuştu.

Programa Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve dernek üyeleri katıldı.

(TB-



30.07.2017 10:38:53 TSI

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