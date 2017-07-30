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Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri konserle başladı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, Serkan Kaya konseriyle başladı.

Organizasyon öncesi dev ekranda Alanya Belediyesi'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırım ve projelerle ilgili bir sunum yapıldı. Sunumun ardından kürsüye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konsere gelen misafirleri selamlayarak, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Yücel konuşmasında Gökbel Güreşleri'nin ata sporu ve kültürümüzün yaşatılması için düzenlenen önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Başkan Yücel daha sonra meydanı dolduran kalabalığa seslenerek, görev süresince yaptığı hizmet, projeler ve yatırımları özetleyen bir konuşma yaptı. Yücel, 3 yıllık görev sürecinde 304 milyon TL. yatırımla 216 dev eseri Alanya'ya kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Yücel'in konuşmasının ardından MHP Antalya Milletvekilleri Ahmet Selim Yurdakul ve Mehmet Günal da birer konuşma yaparak, 13.kez başarıyla gerçekleştirilen Gökbel Güreşleri'nden dolayı Belediye Başkanı Yücel'i tebrik ettiler.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sizlere sevgi ve saygılarını sunuyorum" diyerek konuşmasına başlayan Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Alanya'nın il olması gerektiğini söyledi. Yurdakul, "Alanya bir kültür bir medeniyet şehri. Bu medeniyet il olmayı hak ediyor. Bu isteğinizi MHP olarak destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Günal ise "Gökbel deyince artık insanların aklına ilk güreş geliyor. Bu güzel yaylada bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Belediye Başkanımız Yücel ve ekibini kutluyorum" dedi.

Daha sora sahneye çıkan Serkan Kaya, müzik piyasasında çıkış yaptığı "Mesele" şarkısıyla konserine başladı. Kaya konser alanını dolduran 10 binlerce hayranına, "Zor Bela, Kalakaldım, Bu Şehrin Geceleri" gibi en güzel parçalarını söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Serkan Kaya, geceyi davul şovuyla tamamladı.

Organizasyona, MHP Antalya Milletvekilleri Ahmet Selim Yurdakul ve Mehmet Günal, İlçe Jandarma Komutanın Binbaşı Serkan Akbaba, İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ile STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



30.07.2017 10:39:19 TSI

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