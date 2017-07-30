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Başkan Karael'den kaydı olmayan iş yeri sahiplerine uyarı

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:38
Başkan Karael'den kaydı olmayan iş yeri sahiplerine uyarı
Başkan Karael'den kaydı olmayan iş yeri sahiplerine uyarı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Demirciler, Tornacılar, Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, kaydı olmayan iş yeri sahiplerini uyardı.
Oda Başkanı İdris Karael, odaya kaydı olmadan iş yeri açıp çalıştıranları uyardı. Odaya ve vergi dairesine kayıtlı olmadan iş yeri çalıştıranların gerçek esnaf olmadığını dile getiren Karael, "Bunlar kaçak ve korsan çalışıyorlar. O nedenle bu insanları uyarıyorum. Bir an önce gelerek odaya kayıt yaptırsınlar ve devlet desteğinden faydalansınlar. Yoksa onlar esnaf sayılmazlar" dedi.
(ATL-Y)

30.07.2017 10:40:09 TSI
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