YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi

Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla hem eğlendi hem de nostalji yaşadı.

Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliğinin bu seferki durağı Fevzi Çakmak Mahallesi oldu. Oyun oynayarak, birbirleriyle yarışan çocuklar, doyasıya eğlendi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da çocuklara sürpriz yaparak etkinliğe katıldı. Çocukların sevgi gösteriyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onların isteğini kırmayarak oyunlara da eşlik etti. Başkan Çolakbayrakdar, halat çekme yarışında çocukların neşesine neşe kattı.

Yaz tatilinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde Kocasinan Çocuk Kulübümüzle birlikte çocuklarımız için etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizi çok mutlu ediyor. Çocukların aile fertlerinin de sokak oyunlarına katılarak keyifli dakikalar geçirmeleri bizlere ayrı bir memnuniyet kattı. Çocuklarımız oyunlarda hem eğlenmenin, hem paylaşmanın hem yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görüyorlar. Bizler onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. Bu etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar ile oyun oynamanın tadına varan çocuklar, mutluluklarını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a sarılarak ve tezahürat yaparak ifade etti. Etkinlik çocukların Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

(TB-Y



30.07.2017 10:43:17 TSI

NNNN

