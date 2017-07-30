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Pasinler'de orman yangını



(Fotoğraflı)



Murat Çankaya

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan orman yangını 2 gündür devam ediyor. Söndürme ekipleri yangını kontrol almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pasinler ilçesi Tımar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın iki gündür devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çevre illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki gün gece gündüz sürdürülen ve kontrol altına alınmaya çalışılan yangında yaklaşık 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

(MÇ-AA-Y)



30.07.2017 10:46:32 TSI

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