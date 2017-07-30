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Erzurum'un ilk mahalle kitabı yayımlandı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'un kadim mahallelerinden Kavak Mahallesi "Akasyalar Düş Oldu Kavakta" adıyla "şehirder" yayınlarından çıktı. Eğitimci-yazar Murat Ertaş'ın kaleme aldığı kitap sahasında Türkiye'de yazılmış sayılı eserler arasında gösteriliyor.

"Akasyalar Düş Oldu Kavakta" kitabının tanıtım ve ilk imza programı önceki gün Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nde gerçekleştirildi. Programa ev sahipliği yapan ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez, şehirlilik bilincinin gelişmesine katkı sunmak için kurulan ve birçok kültürel etkinliğe, projeye imza atan ŞEHİDER'in kuruluşundan kısa bir süre sonra Kültür Bakanlığı'ndan yayıncı sertifikası alarak birbirinden değerli eserlere imza attığını belirtti. Daha önce Erzurumlu merhum Selahattin Turgay Daloğlu'nun unutulmuş romanı Çitri'yi ve Ermeni Zulmünü, Ermeni Meselesi Erzurum Kronolojisi'ni, Murat Ertaş'ın Kendi Kentimi Yazdım gibi kamuoyunda büyük bir ilgiyle ve takdirle takip edilen eserleri çıkardıklarını hatırlatan Başkan Eğilmez, Erzurum'un ilk mahalle kitabı "Akasyalar Düş Oldu Kavakta" kitabını çıkarmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Kitabın, sahasında birçok çalışmaya örnek teşkil edeceğini söyleyen Eğilmez, şehirder yayınlarının çok yakında Muammer Cindilli Kitabı'nı çıkaracağını ve şehrin önemli entelektüellerinin kitaplarını yayına hazırladıklarının bilgisini verdi.

Daha sonra kitabın içeriği ve hazırlanış serüveni hakkında bilgi vermek için söz alan yazar Murat Ertaş, kitabın resmi tarih yahut nostalji kitabı olmadığının altını çizdi. Şehrin dip tarihinin insan ve mahalle hikâyelerinde sırlı olduğunu belirten Ertaş, "Akasyalar Düş Oldu Kavakta"nın şehir açısından psiko-sosyal çözümlemelerin, muhakemelerin; değişen insan ve şehir hafızasının, hikâyesinin yazarın dünyasından satırlara yansımış hali olduğuna dikkat çekti. Kitabın çıkış noktasının Kavak Mahallesi olmasına rağmen kitapta her insanın kendi hikâyesinden sayfalar bulabileceği gibi kitabın, okuru mahallenin ötesinde şehrin ve ülkenin yaşadığı hayat tecrübelerine götüreceğini vurgulayan Murat Ertaş, kentsel dönüşümle beraber kaybolan mahallelerin ve mahalle isimlerinin acısını şehrin ilerki yıllarda daha çok çekeceğini söyledi.

Kitabın hazırlanmasında büyük emekleri olan Kavak Mahalleli Nuri Bayrakçı ve eski Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Nihat Kabanlı da mahalleyle ilgili hatıra ve tespitlerini konuklarla paylaştı. Daha sonra Erzurum'un yetiştirdiği halk müziği sanatçılarından Fahrettin İlbeyi, eski Erzurum türkülerinden örnekler seslendirdi.

Programın sonunda Murat Ertaş, kitaplarını okurları için imzaladı. Baskı kalitesi okurlar tarafından çok beğenilen kitabın, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dağıtımının yapılacağı duyuruldu. Kitaba ulaşmak isteyenler kitabı şimdilik Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nden ve Erzurum'daki kitabevlerinden temin edebilecekler.

(ERZ-Y)



30.07.2017 10:51:30 TSI

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