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İzmit Belediyesi'nde toplu doğum günü kutlaması



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'ndeki toplu doğum günü kutlama etkinlikleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi, çalışanlar arasındaki dostluk ve arkadaşlığı kaynaştırmayı amaçlayan etkinlik kapsamında Temmuz ayı içinde doğanlar birlikte pasta kestiler. Belediyenin Biriz ekibince organize edilen toplu doğum günü kutlamasına Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut da katıldı. Hep birlikte doğum günü pastası kesilen etkinlikte ay içinde doğanlara hediyeler de verildi. Belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görevli 108 personelin doğum günlerini kutlayan İbrahim Bulut, " İzmit Belediyesi olarak büyük ve mutlu bir aileyiz. Sağlıklı ve huzur dolu nice doğum günlerinde bir arada olmayı diliyorum" dedi.

(MG-RFK-Y)



30.07.2017 10:58:58 TSI

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