İzmit Belediyesi okuma yazma öğretiyor
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Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, çeşitli nedenlerden dolayı zamanında okuma yazma öğrenme imkanı bulamayanlara okuma yazma öğretiyor.
Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün girişimleri sonucunda TOKİ Akpınar Konutlarında okuma yazma kursu açıldı. İZMEK bünyesinde açılan kursta 5 kişi okur yazar olmanın heyecanını yaşıyorlar. Kursiyerlerin azmi ve isteği yetkilileri oldukça sevindiriyor. Tekililer, aynı bölgede Mis Kokulu Kazançlar Projesi'ni de hayata geçirdiklerinim belirterek, "Proje ile kadınlara istihdam sağlamayı hedefliyoruz. İZMEK tarafında sabun yapımı, hediyelik eşya yapımı ve lavanta üreticiliği kursu ile kadınlarımız birer meslek sahibi olup aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar" dediler.
Bölge sakinleri de İzmit Belediyesi'ne projeler için teşekkür ettiler.
(MG-RFK-Y)
30.07.2017 10:59:18 TSI
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