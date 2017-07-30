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Elazığ'da 14 motosiklet trafikten men edildi



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da eşzamanlı olarak başlatılan motosiklet uygulaması kapsamında 14 motosiklet trafikten men edilirken, 17 bin 397 TL'de para cezası kesildi.

Asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve terör olaylarında da motosikletlerin sıklıkla kullanılması nedeniyle oluşabilecek suç ve suç unsurlarının önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığının koordinesinde, ülke genelinde eşzamanlı olarak başlatılan Motosiklet Uygulaması Elazığ'da da yapıldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip merkez ve ilçelerde uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında 139 motosiklet ve sürücüsü sorgulanırken, 14 motosiklet trafikten men edildi. Çeşitli konulardan toplam 17 bin 397 TL idari para cezası uygulandığı uygulamada, yoklama kaçağı olduğu belirlenen bir şahıs hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

(CK-HİV-Y)



30.07.2017 11:03:30 TSI

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