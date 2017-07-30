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12. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali başladı



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MALATYA (İHA) - Arguvan Belediyesi ve Arguvan Vakfı tarafından organize edilen 12.Uluslararası Arguvan Türkü Festivali başladı.

Arguvan Vakfı Başkanı Hasan Aydın büyük bir coşkunun yaşandığı festivalin açılış konuşmasında iki yıl aradan sonra Arguvan Türkü Festivalini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, festivalin önemine değinerek, "Suruç'ta ve Ankara'da yaşanan alçak katliamlar, ardından eli kanlı örgütün 15 Temmuz'da kendi insanlarının üzerine bombalar yağdırması ve Merasim Sokak, Kızılay, Sultanahmet, Gaziantep ile Kayseri'de yaşanan saldırılardan dolayı festivali 2 yıl boyunca düzenleyemedik. Ben bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Festivalin de düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, Arguvan türkülerinin önemine dikkat çekerek, "Bizim türkülerimize, 'Arguvan havası' derler. Bu türküleri bilenler, içten söylerler. Arguvanlılar türküleri o kadar benimsemiş, o kadar özümsemiş, türkülerle o kadar bütünleşmiş ki, Arguvanlı çocuklarını türküyle büyütüyor. Tarlasını türküyle sürüyor. Sevdiğini türküyle övüyor. Düşmanını türküyle yeriyor. Bu yüzden bu festival Arguvan türkülerinin yaşatılmasında büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Nazım Hikmet Meydanında düzenlenen festivalin açılına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Milletvekilleri Tahsin Tarhan, Gamze Akkuş İlgezdi, Kadim Durmaz ve Kemal Zeybek, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ABD Yale Üniversitesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Emre, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin ilk gününde Erhan Yılmaz, Mehmet Gümüş, Rojda, Sahi Shahar, Süleyman Sarıgül ve Özge Dolanbay sahne alırken Alleben Kültür, Turizm Derneği Halk Oyunları tarafından da halk oyunları gösterimi yapıldı.

(BT-SD-Y)



30.07.2017 11:18:43 TSI

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