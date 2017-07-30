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Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün depo ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne çok amaçlı depo yapılacak.

Belediyenin Yeşilova'daki şantiye alanına yapılacak depo için ihale yapıldı. 435 metrekarelik alana tamamen çelik konstrüksiyondan yapılacak içinde kreyn vinç dolaşabilecek iki katlı depo binasının ihalesine 12 firma katıldı. Firmalardan birinin evrakları eksik olunca ihaleden elendi. Yaklaşık maliyeti 689 bin lira olan ihaleye en yüksek teklif 801 bin 320 lira olurken en düşük teklif ise 449 bin lira oldu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

(MG-RFK-Y)



30.07.2017 11:20:13 TSI

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