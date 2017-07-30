ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bayram, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

30 Temmuz 2017 Pazar, 11:18
Bayram, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
Bayram, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Genel Sekreter İlhan Bayram, altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışma esnasında çevreye verilecek rahatsızlığın en aza indirilmesini istedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kent genelinde yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Mehmetalipaşa, Tavşantepe ve Bekirdere Mahalleleri'nde İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde kontrol edip yetkililerden bilgi alan Bayram, çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi. Genel Sekreter Bayram, altyapı çalışmaları devam eden bölgelerde vatandaşların yaşayacağı ve çevrede oluşabilecek olası rahatsızlığın minimuma indirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi söyledi.
İSU'nun ihale yoluyla firmalara yaptırdığı altyapı çalışmalarında gerekli yerlerde kazı çalışmaları yapılıyor. Eski boruların çıkarılıp yerine yeni kullanışlı boruların konulduğu çalışmada vatandaşa ve çevreye verilen rahatsızlık minimum seviyeye indiriliyor. Yollarda kazı çalışmalarından dolayı toz bulutu meydana gelmemesi için sulama tankerleri ile sürekli sulanıyor. Çalışmalar sürerken araç ve yaya trafiği de bir yandan güvenli bir şekilde akıyor.
(MG-RFK-Y)

30.07.2017 11:20:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gönül Köprüsü Projesi ülke sınırlarını aştı
YEREL

GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI
Darıca'da Giresunlular gecesi
YEREL

DARICA'DA GİRESUNLULAR GECESİ
Kocaeli İtfaiyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
YEREL

KOCAELİ İTFAİYESİ TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün depo ihalesi yapıldı
YEREL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DEPO İHALESİ YAPILDI
Yabancı öğrenciler İzmit'i gezdi
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLER İZMİT'İ GEZDİ
İzmit Belediyesi okuma yazma öğretiyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİYOR
İzmit Belediyesi'nde toplu doğum günü kutlaması
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDE TOPLU DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER BAHÇESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
&quot;Niloya&quot; çocuklarla buluştu
YEREL

"NİLOYA" ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Kartepe teleferik projesi hayata geçiyor
YEREL

KARTEPE TELEFERİK PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
Darıcalı çocuklar sokak oyunlarını çok sevdi
YEREL

DARICALI ÇOCUKLAR SOKAK OYUNLARINI ÇOK SEVDİ
Muşlular yağmur engeline takıldı
YEREL

MUŞLULAR YAĞMUR ENGELİNE TAKILDI
Kağıt Sanatları Akademisi başlıyor
YEREL

KAĞIT SANATLARI AKADEMİSİ BAŞLIYOR