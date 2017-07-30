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Darıca'da Giresunlular gecesi



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Giresunlular, sahili dolduran bölge halkını Karadeniz müziği ile coşturdu.

Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında, yöresel sanatçılar tarafından Karadeniz müziğinin en güzel eserlerinin seslendirildiği gecede açılış konuşmasını yapan Giresunlular Dernek Başkanı Bilal Kır, "Dokuz yıldır şehrimizin gelenek ve göreneklerinin tanıtıldığı Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında memleketimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, Giresun'un gecesinde siz değerli hemşehrilerimizle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Gecenin düzenlenmesinde bizlere katkıda bulunanlara teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Giresunlular Dernek Gecesinde bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise tüm bölge halkının ve ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerin katılımıyla dokuz yıldır birlik ve beraberlik içinde devam eden Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasının artık marka olduğunu ifade ederek, "Karadeniz'in güzel şehri Giresun'lu hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam Topal Osman'ın memleketi Giresun'dayız. Bu etkinliğimiz sayesinde ülkemizin değişik coğrafyalarından gelerek yaşantılarını burada sürdüren vatandaşlarımız her akşam birlik ve beraberlik içinde hem eğleniyor, hem de değişik kültürleri tanıma fırsatı yakalıyor. Yeşil ve mavinin kucaklaştığı, inci kenti Giresunlu hemşehrilerim, bu akşamda Giresun'u tanımak ve eğlenmek için buradayız. Hepiniz gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine ve gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı. Programda sahne alan sanatçılar söyledikleri birbirinden güzel, hareketli şarkı ve türkülerle Darıca Sahilini dolduranlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunarken, binlerce vatandaş türküler eşliğinde sahilin değişik noktalarında horon teperek gecenin tadını çıkardı.

(MG-RFK-Y)



30.07.2017 11:35:29 TSI

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