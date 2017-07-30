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Ülker Nissin Yıldız tesislerini OBA devraldı



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GAZİANTEP (İHA) - Yıldız Holding ve Japon gıda devi Nissin Foods Holdings ortaklığıyla kurulan Nissin Yıldız şirketinin Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Piyale makarnaya ait olan makarna üretim tesislerini makarna, irmik ve un üretim tesislerini İhracat devi Oba Makarna devraldı.

Oba Makarna CEO'su Alpaslan Özgüçlü, satın aldıkları Nissin Yıldız şirketinin Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Piyale makarnaya fabrika tesislerinin günlük 300 ton makarna ve 200 ton un üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Özgüçlü , yeni alınan tesislere 25 milyon Euro'luk ek yatırım planladıklarını belirterek, "Oba Makarna şu anda günlük 1100 ton üretim kapasitesi ile faaliyet gösteriyor. Devraldığımız Nissin Yıldız tesisleri ile birlikte günlük makarna üretim kapasitemiz 1400 tona çıkacak. Planladığımız 25 milyon Euro'luk ek yatırımlarla birlikte günlük 1800 ton makarna üretim kapasitesine ulaşacağız" dedi. Adapazarı'ndaki tesislerin devreye alınması ile üretim artışının yanında, hem iç pazarda hem de dış pazarlarda önemli avantajları elde edileceğini vurgulayan Özgüçlü, "55 Bin metrekare alana kurulu ve 25 bin metrekare kapalı alana sahip olan yeni tesisimiz nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu Marmara ve Ege bölgesine çok yakın bir konumda bulunuyor. Her iki bölgede de çok yaygın bir satış ağımız var. Hem limana, hem de iç pazara yakın olan Adapazarı'ndaki tesislerin devreye alınması ile birlikte Marmara ve Ege bölgeleri için nakliyede önemli avantaj elde edeceğiz. Bu durum iç pazarda gücümüzü artıracak"

Oba un üretimine de giriyor

Dünya makarna devi Oba satın aldığı Nissin Yıldız şirketinin Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Piyale makarna fabrikasında ki tesislerde un üretimine de başlıyor. Günlük 200 ton un üretim kapasitesine sahip olan Hendek tesisinde dünyanın en stratejik ürünü olan un sektörüne adım atacak olan Oba, paket ve dökme ürün çeşitlerini marketlerde türeticilerle buluşturacak. Oba Dünya Makarna Ticaretinin yüzde 10'nu Türkiye Makarna İhracatının yüzde 30'unu Yönetiyor

2005 Yılında Özgüçlü Ailesi tarafından devralınan makarna sektörünün köklü firmalarından Oba Makarna, 2013 yılından bu yana makarna ihracatındaki liderliği koruyor. İç pazarda yüzde 10 pazar payına sahip olan Oba Makarna, Türkiye makarna ihracatının yüzde 30'unu tek başına gerçekleştiriyor. 85 Ülkeye ihracat yapan Oba'nın dünya makarna ihracatındaki payı ise yüzde 10 civarında. Yeni yatırımlarla birlikte dünya makarna ihracatında yüzde 15'lik pazar payına ulaşılması hedefleniyor. Oba Makarna, İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen, en büyük 500 sanayi kuruluşu (ISO 500) arasında 251, en fazla ihracat yapan ilk 500 firma (TİM 500) arasında ise 133. sırada bulunuyor.

(SD-Y)



30.07.2017 11:43:13 TSI

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