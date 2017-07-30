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Mudanya Kaymakamı Sözer, vatandaşların sorunlarını dinliyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 11:41
Mudanya Kaymakamı Sözer, vatandaşların sorunlarını dinliyor
Mudanya Kaymakamı Sözer, vatandaşların sorunlarını dinliyor

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer Mudanya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerinin yanı sıra Bütünşehir Yasası'yla mahalle olan köyleri ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşlarla dertleşiyor.
Kaymakam Sözer, İlçe Jandarma Komutanı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Doğru ile birlikte Yaylacık Mahallesi'ni ziyaret ettiler. Kaymakam Sözer, Mahalle Muhtarı Süleyman Turan ve vatandaşlarıyla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Kaymakam Sözer özellikle Yayalacıklı gençleri bir masaya toplayıp onlarla sohbet etti. Devlet olarak Mudanya'nın tüm mahallelerine bu ziyaretlerini sürdürerek kendilerine devletin varlığını hissettirip, kendilerine imkanlar doğrultusunda daima destek olmaya çalışacaklarını ifade eden Kaymakam Sözer, muhtarlığı ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.
(SD-

30.07.2017 11:43:20 TSI
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