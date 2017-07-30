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İYİDER yaz okullarına 90 çocuk faydalanıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te okulların kapanmasının ardından açılan İlim Yardımlaşma ve İrfan Derneği (İYİDER) yaz okullarına 90 çocuk faydalanıyor.

İYİDER Eğitim Hizmetleri tarafından ilkokul çocuklarına hizmet veren İYİDER yaz okulu, yaz döneminde adeta çocukların akınına uğruyor. Okulların kapanmasıyla açılan İYİDER yaz okullarından şuana kadar 90 çocuk yararlandı. İrfan Yurdunda hazırlanan yaz programları sayesinde çocuklar yaz döneminde vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.

Yaz dönemi faaliyetleri 19 Haziran Pazartesi günü başlarken, bu dönem içerisinde çocukların en iyi şekilde yararlanabilmesi için İYİDER eğitmenleri tarafından özel bir eğitim programı hazırlandı. Kur'an eğitiminden havuz etkinliklerine, gençlik kamplarından, kültürel ve sosyal gezilere ve eğlenceli oyunlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan program içine ayrıca, satranç ve zeka oyunları gibi birbirinden eğitici faaliyetler eklendi. İYİDER yaz okulu bu programıyla öğrencilerin yanı sıra ailelerden büyük ilgi gördü. Yaz döneminde çocuklarının zamanını en iyi ve faydalı bir şekilde geçirmesini isteyen aileler çocuklarını vakit geçirmeden İYİDER yaz okuluna kayıt ettirdi. İYİDER yaz okulu dönemi 25 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, yaz okulunu düzenleyecekleri renkli bir organizasyonla kapatacağı bildirildi.

(MAD-SD-Y)



30.07.2017 11:45:14 TSI

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