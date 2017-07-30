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Şahin, TBMM içtüzüğünde yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirdi

30 Temmuz 2017 Pazar, 11:46
Şahin, TBMM içtüzüğünde yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirdi
Şahin, TBMM içtüzüğünde yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirdi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, yeni iç tüzüğün TBMM'nin daha aktif ve verimli çalışmasını sağlayacağını söyledi.
Hüseyin Şahin, referandumla kabul edilen anayasa değişikliğine uygun yeni düzenlemelerin Türkiye'nin idari ve siyasi yaşamında önemli değişiklikler getireceğini bildirdi. TBMM'nin çalışma sisteminin de anayasa değişikliğine uygun olarak yeniden yapılandırıldığını kaydeden Şahin, meclis içtüzüğündeki değişikliğin TBMM'deki çalışmaları daha verimli ve pratik hale getireceğini, zaman kaybına yol açan uygulamalara son vereceğini söyledi.
Anayasa Komisyonu'nda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu gündemine alınan meclis içtüzüğünde değişiklik yapılmasına dair içtüzük teklifinin 18 maddeden oluştuğunu belirten Şahin, yeni dönemde meclisin kesin seçim sonuçlarının ilanından sonra 5 gün yerine 3 gün içinde toplanacağını ifade etti. Milletvekillerinin TBMM'nin ilk birleşiminde ant içeceğini, ant içmekten kaçınanların, milletvekillerinin yararlandığı haklardan yararlanamayacağını vurgulayan Şahin, yeni düzenlemeyle danışma kurulu önerilerinin, üzerinde görüşme yapılmadan oylanacağını söyledi. Şahin, grup önerileri üzerinde ise iki lehte, iki aleyhte olmak üzere 10'ar dakikadan toplam 40 dakikalık konuşma süresinin kaldırıldığını, bunun yerine öneriyi veren gruptan bir vekilin 5 dakikayı geçmemek üzere, diğer guruplardan ise birer vekilin 3'er dakikalık söz hakkı alabileceğini dile getirdi.
(AF)

30.07.2017 11:48:02 TSI
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