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Aydın Caddesinde çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla Söke'de başlayan çalışmalarda ASKİ ve alt yapı kurumlarının çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.

Aydın Caddesinin Eski Kaymakamlık lojmanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında kalan bölümü alt yapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı.

Aydın Caddesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerinin öncelikle içme suyu abone bağlantılarını değiştirdiler. ASKİ ekipleri vakit kaybetmeden içme suyu abone bağlantılarının yanı sıra bazı bölümlerde kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarının da bakımdan geçirdi. ASKİ personellerinin hummalı bir çalışma yürütmesi esnaflar tarafından alkışlandı.

Söke'nin can damarı olan Aydın Caddesinde çalışmaların hızla devam etmesi esnaf tarafından memnuniyetle karşılanırken çalışmaların kısa süre içinde bitirilecek olması esnafta sevinç yarattı. Aydın Caddesinde başlayan çalışmalar hakkında konuşan bölgedeki esnaflardan Ömer Tuncer "Biz zaman zaman trafikten şikayet ediyorduk. Ancak trafik çok önemliymiş. Cadde trafiğe kapanınca müşterilerimiz de bıçak gibi kesildi. Cadde de alt yapı çalışması yapılması ve asfaltlanması iyi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fatih Akkentli ile görüştük. Bizden 8 günlük bir süre istedi. Bizde tamam dedik. Ancak çalışmalar oldukça hızlı gidiyor. Aydın Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışanları esnafların mağdur olmaması için çalışıyor. Bunlar güzel şeyler. Sekiz günde bitecek dendi. Ama Fatih bey daha önce bitirebilmek için tüm imkanları seferber ediyoruz dedi. Özlem Başkanımız ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi

Aydın Caddesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Aydın Büyükşehir Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli; "Aydın Caddesinin kaymakamlık eski lojmanı ile Cumhuriyet Meydanına kadar olan bölümü çok bozulmuştu. Daha önce bozulan yerleri yama yapıldı. Ancak alt yapıdaki sıkıntı nedeniyle çökmeler kabarmalar meydana geldi. Eski Kaymakamlık lojmanı ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki bölümün sıfırdan yapılması konusunda başkanımızın talimatı üzerine çalışmalara başladık. Aslında çalışma eski kaymakamlık lojmanı önünden başlayacaktı. Ancak bilindiği gibi lojmanın yanında bulunan Fuat Ersoy'a ait bina şubat ayında temel çalışması sırasında bir bölümü yıkılmıştı. Aydın Anıtlar kuruluna başvurduk. Binanın önünün yapılması konusunda şimdilik izin vermediler. Bizde çalışmalar binanın bitişiğinden başladık. İçme suyu abone bağlantılarını dün itibari bitirdik. Pazar günü mevcut asfaltı kazma çalışmasına başlayacağız. Buraya sıfır asfalt yapılacak. Çarşamba ilçemizde büyük Pazar kurulduğu için asfaltı Perşembe gününe bırakmıştık. Sanıyorum daha erken bitireceğiz. Esnaflarımıza bize verdikleri destekten ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Söke'nin kırsal mahallelerinin en büyük gelir kaynağının zeytin olduğunu söyleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Koordinatörü Fatih Akkentli, bundan dolayı zeytinlik yollarına ayrı bir önem verdiklerini belirterek "Başkanımız sayın Özlem Çerçioğlu hanımefendi özellikle üretime dönük yolların bakımına daha fazla önem veriyor. Bizlere talimatı üretime dönük yolların bakım ve onarımına öncelik verilmesi konusunda oluyor. Bizde başkanımız Çerçioğlu'nun talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan ilk örnek Serçin ile Serçin Kışlağını bağlayan yolda iyileştirme çalışmasıdır. Eko-turizm projesi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin büyük bir rağbet gösterdiği Serçin'de yol çalışmaları sürerken, şimdi de Helvacılar Kızılkarlar Akçakaya arasındaki yolun asfaltlanması için alt yapı çalışmaları başlandı. Bölge önemli bir zeytincilik bölgesi. Yolun asfaltlanmasıyla bölgedeki zeytinliklere ulaşım kolaylıkla sağlanacak. Şu anda alt yapı çalışmaları devam ediyor. Yolda dere yataklarına büzler konuyor, dolgu çalışmaları yapılacak. Daha sonra birinci kat asfalt yapılacak. Yol Sofular ve daha ilerde bulunan Demirçay, Kaygılı ve Çavdar gibi mahallelerin Söke'ye ulaşımını da kısaltacak. Yaklaşık 5 km. bir kısalma sağlayacak. Bunun yanında Akçakaya, Yeniköy, Helvacılar ve Sofularda oturan vatandaşlarda zeytinliklere kolaylıkla ulaşabilecek" dedi.

(MB-Y)



30.07.2017 11:58:07 TSI

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