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Kaymakam güvence verdi

- Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Trabzon Çamlık Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin kapatılmasına tepki gösteren velilerle toplantı yaptı

- Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu:

- "Önceliğimiz okulun kapatılmamasıdır"



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TRABZON (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çamlık Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin kapatılmasına tepki gösteren velilerle bir toplantı gerçekleştiren Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, velilerin devlete güvenmelerini isteyerek kesinlikle öğrencilerin mağdur olmayacaklarını söyledi.

Beraberinde Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Aydınçakır, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Süleyman Adıgüzel, Emrah Koşar'ın yanı sıra tüm özel eğitim okul müdürleri özel Çamlık İşitme Engelliler Okulu'nda bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Numan Hatipoğlu, daha sonra velilerle bir araya geldi.

Hatipoğlu, bakanlığın mevcudun az olması nedeniyle öğrencilerin Çorum'da eğitim görmelerine karar verdiğini hatırlatarak "Benim üzerinde hassasiyetle durduğum iki önemli konu vardır. Biri göçmenler, diğeri ise özel eğitime muhtaç yavrularımızdır. Bizim önceliğimiz okulun kapanmamasıdır. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'mız kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bir karar aldı. Bakanlık, Trabzon Çamlık Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin akran gruplarının yetersiz ve mevcudiyetin az olması nedeniyle Çorum'da eğitim görmelerine karar verdi" dedi.

Velilerin sorularını cevaplandıran Hatipoğlu, önceliklerin okulun kapanmaması olduğunu belirterek "Daha önce, özel eğitim çocuklarımız, toplumun ayıbı imiş gibi, velileri tarafından evin bir köşesine yalnızlığa itilerek, toplumdan soyutlanıyorlardı. 2002 yılından beri devlet sahip çıkınca velilerin özgüveni arttı. Bugün gelinen noktada özel olan bu çocuklarımızı aileleri ile birlikte Forum gibi büyük alışveriş merkezlerinde görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Toplumdaki bu yanlış algı, özellikle bu hükümet döneminde büyük bir önem verilerek kırıldı. Sizlerden bu konuda Devlete tam güvenmenizi istiyorum. Okulun kapatılmamasını teklif edeceğiz. Bakanlık da elbette bu öğrencileri merkeze alarak karar veriyor" diye konuştu.

Önceliklerinin özel eğitime muhtaç çocukların akranları ile eğitimini sağlamak olduğunu kaydeden Hatipoğlu, "Benim eşim de rehber öğretmenidir. Bu çocukları bir sınıfta toplamak, akranlarından uzaklaştırmak, onlara yapacağımız en büyük kötülüktür. Akranları ile birlikte eğitim alan özel eğitime muhtaç çocuklar hem kişisel gelişimlerini, hem de toplumsal uyumlarını daha hızlı sağlarlar" şeklinde konuştu.

Okulun kapatılması durumunda, Trabzon'da özel eğitim alanında kendini geliştirmiş İMKB Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi ile Ortahisar Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi bünyesinde iki sınıf açarak, öğrencileri Çorum'a göndermeden eğitim ve öğretimlerine imkan sağlayacaklarını belirten Hatipoğlu'nun bu teklifi velilerin yüreğine su serpti. Bu alanda kendilerini yetiştirmiş öğretmenlerle destekleyeceklerini ifade eden Kaymakam Hatipoğlu, bu alanda çalışacak öğretmenlere de işaret dili eğitim almalarını şart koşacaklarını söyledi.

Engelli öğrenciler için ÖSYM'nin tanıdığı kontenjan hakkının artırılmasını talep eden velliler Kaymakam Hatipoğlu'na kendilerine gösterdiği ilgiden dolmayı teşekkür ettiler. Kaymakam Hatipoğlu, Ortkahisar Akşam Sanat Okulu ve Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak özel eğitime muhtaç çocuklara LYS ve LGS kursları açacaklarını sözlerine ekledi.

(BK-ÖS-Y)



30.07.2017 12:06:54 TSI

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