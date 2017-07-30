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İnegöllü sanayicilere verimlilik seminerinde buluşacak

30 Temmuz 2017 Pazar, 12:04
İnegöllü sanayicilere verimlilik seminerinde buluşacak
İnegöllü sanayicilere verimlilik seminerinde buluşacak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 2014-2017 Stratejik Planı kapsamında düzenlediği çalışma hayatında verimliliğin, kalitenin ve üretimin artırılmasına yönelik eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor.
İTSO'da 1 Ağustos 2017 Salı günü 13.30 - 18.00 saatleri arasında "Yalın Dönüşümün Firmalara Katkısı, Etkin Kaizen Uygulamaları ile Endüstri 4.0'ın Üretime Etkileri" konulu seminer düzenlenecek, seminere katılım ücretsiz olacak.
İTSO Başkanı Metin Anıl, işletmelerin operasyonel mükemmellik ve değişim sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenleyecek seminere İTSO üyesi firmaların ortakları, üst düzey yöneticileri ve ilgili birim yöneticilerinin beklediklerini söyledi. Başkan Anıl, işletmelerinde verimliliğin artırılması için çağdaş yönetim sistemlerinin uygulanmasının önem taşıdığını vurguladı.
Metin Anıl seminerde, 'Endüstrinin dünü, bugünü, yarını, dijital dönüşümün (Endüstri 4.0) gelişimi ve Türk şirketlere olası etkileri, yalın dönüşüm, üretim metotlarının yalınlaştırılması' konularında katılımcıların bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.
(SD-

30.07.2017 12:04:01 TSI
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