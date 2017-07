YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çin'de Torku Şekerspor rüzgarı esti

KONYA (İHA) - 2017 sezonunda elde ettiği başarılarla göz dolduran, Türkiye'nin tek kıta bisiklet takımı Torku Şekerspor, Çin'de gerçekleştirilen Mavi Göl Turu'nda da (Tour of Qinghai Lake) başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Torku Şekerspor ikisi birincilik olmak üzere 17 podyum görmeyi başardı.

Çin'de gerçekleştirilen Mavi Göl Turu (Tour of Qinghai Lake) 13. Etabın koşulmasıyla son buldu. Uzun parkurlaralar, yüksek rakım, kar, yağmur ve zaman zamanda mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla mücadele eden sporcular açısından Çin Mavi Göl Turu oldukça zorlayıcıydı. Çin Tour of Qinghai Lake Bisiklet Yarışlarının son koşusu olan Zhongwei turunda da Torku Şekerspor'dan Ahmet Örken ikinci olarak podyuma çıkmayı başardı. Sprint forması lideri de Ahmet Örken oldu. Ahmet Örken etapların tamamında yeşil formayı almayı başardı ve böylece Tour of Qinghai Lake'in sprint forma şampiyonu oldu.

111 kilometrelik Tour of Qinghai Lake'in son etabı olan Sonmingyan - Dingxi turunda ilk üç şu şekilde oluştu; 1- YevgeniyVino Gıdıch - Astana Motors, 2- Ahmet Örken - Torku Sekerspor, 3- Meron Teshome - Bike Aid.

Mavi Göl'de yarışlarda takımlar arasında gerçek bir savaş yaşandı. Taktiklerin öne çıktığı yarışlar sonunda otoritelerden Torku Şekerspor tam not aldı. 13 Etap sonunda Torku Şekerspor ikisi birincilik olmak üzere 17 defa podyum gördü. Etapların tamamında Yeşil Mayo Torku Şekerspor'un oldu.



"Şimdi hedefte cumhurbaşkanlığı var"

Tour of Qinghai Lake'in yıldızlarından olan ve 13 etapta iki birincilik almayı başaran Torku Şekerspor Sporcusu Ahmet Örken'de yaptığı açıklamada, "Başarı tesadüf değildi, çok çalıştık ve başarılı bir sonuçla buradan ayrılıyoruz. Şimdi ilk hedefimiz Ekim ayında ülkemizde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda başarılı olmak. Takım arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Torku Şekerspor'un antrenörü Branco Filip de bir açıklama yaparak sporcuların performansından oldukça memnun olduğunu söyleyerek, "Tour of Qinghai Lake'i başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. İkisi birincilik olmak üzere 17 podyumumuz var. Zorlu etapları çok iyi neticeyle geçmeyi başardık. Yeşil Mayo etabın tamamında bizdeydi ve daha da önemlisi takımızda uyumlu bir kazanma azmi vardı" diyen Branco, "buradan Başkanımız Recep Konuk'a ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Artık hedefimizde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu var. Biz çalışmaya ve kazanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

