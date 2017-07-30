Bakım için çıktığı çatıdan düşüp yaralandı
Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bakım yapmak için çıktığı çatıdan düşen 30 yaşındaki bir kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Kozanlı Mahallesinde evinin çatısına bakım yapmak üzere çıkan İsmet T. (30), dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan İsmet T. yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalçasında kırıklar olduğu tespit edilen yaralı şahıs, yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(ÖK-AH-Y)
30.07.2017 12:22:26 TSI
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