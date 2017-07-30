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Manisa'da sıcak asfalt çalışmaları

30 Temmuz 2017 Pazar, 12:20
Manisa'da sıcak asfalt çalışmaları
Manisa'da sıcak asfalt çalışmaları

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şehzadeler ilçesi Tekeliler ayrımından başlayarak Yunusemre ilçesi Üçpınar güzergâhına uzanan yolun önemli bir kısmı sıcak asfaltla buluşuyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Tekeliler ile Üçpınar Mahalleleri arasında sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını inceledi, asfalt ekibiyle bir araya geldi. Yol Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, asfalt mevsiminin açılmasıyla birlikte çalışmalara başladığını belirten Demir, mevcut yolun zemininin iyileştirilmesi için ilk olarak kazı dolgu işlerinin yapıldığını söyledi. Ardından sıcak asfalt atımına başlandığını belirten Daire Başkanı Demir, "Tekeliler yol ayrımından başlayıp Üçpınar Mahallesi girişine kadar yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yolların iyileştirilmesi konusunda çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.
(ÖND-Y)

30.07.2017 12:22:34 TSI
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