Konya Etliekmeği dünya markası oluyor

KONYA (İHA) - TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Etliekmeği'nin ve Ereğli Siyah Havucu'nun Coğrafi İşaret Tescili alacağını söyledi.

Konuyu başvuru aşamasından bugüne takip eden TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız yaptığı açıklamada, "Dünya üzerinde hemen her ülkenin kendine özgü bir mutfak ve yemek kültürü olduğunu biliyoruz. Ülkemizin lezzet haritasında da pek çok ilin kendine has tatları bulunuyor. Konya farklı yemek çeşitleri, pişirme yöntemleri, sofra düzenleri, servis usulleri, kış için hazırlanan yiyecekleriyle kendine özgü, inanılmaz zenginlikte bir mutfak kültürüne sahip. Etliekmek güzel Konyamız ile özdeşleşmiş yöresel tatların en meşhuru. Konyamızın sembolü etliekmek; ince hamuru ve kendine has metotlarla kıvamında hazırlanmış kuzu eti, domates, yeşilbiber ve maydanozdan oluşan iç harcıyla ne kadar yediğinizi, doyup doymadığınızı anlayamadığınız güzellikte bir lezzet. Ayrıca Konyalı ustalarımızın hakkını teslim etmekte fayda var. İşin sırrı lezzetli iç harçla hamuru odun ateşinde gevrek, özgün ve eşsiz bir tada dönüştüren maharetli ellerde gizli. Ereğli ilçemizde yetişen siyah havuç ise topraktaki kireç ve potasyum dengesinin elverişli olması dolayısıyla ülkemizin en kaliteli siyah havucu olması özelliğini taşıyor. Ereğli'de yaklaşık 10 köyde, 25 bin dekar alanda milli içeceğimiz şalgamın ana hammaddesi siyah havuç yetiştiriciliği yapılıyor. Yaklaşık 3 bin aile siyah havuç yetiştirerek geçimini sağlıyor. Yıllık 120 bin ton civarında üretilen siyah havucun yaklaşık 50 bin tonu gıda ve kozmetik sanayisinde doğal gıda boyası olarak kullanılmak üzere başta Fransa olmak üzere Almanya, İtalya, Danimarka ile Uzakdoğu'da Japonya ve Kore'ye ihraç ediliyor" dedi.



Konya Etliekmeği ve Ereğli Siyah Havucu tescilleniyor

Altunyaldız, "Selçukludan miras kültürümüz ve Konya ekonomimiz açısından büyük öneme sahip bu iki değerimiz şimdi Coğrafi İşaret Tescili kapsamında koruma altına alınıyor. Etliekmek tüm karakteristik özellikleriyle koruma altına alınırken, vatandaşlarımız alışık olduğu tadı, lezzeti ve kalitesiyle etliekmek tüketme rahatlığına kavuşuyor. Coğrafi işaretler tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretleridir. Coğrafi işaret tescili ile coğrafi sınırları belirlenmiş alanda üretimi gerçekleşen ve tarihsel geçmişi olan özel ürünlerin, üretim metotları ile birlikte coğrafi kökenlerine dayalı kalite standartları korunmaktadır. Coğrafi işaret tescilinin; coğrafi kaynak belirtmek, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerle de şekillenebilen üretim metodunu ve kalitesini garanti etmek, pazarda ürünleri ayırt ederek pazarlama aracı olmak, yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, turizme katkıda bulunmak, ürün taklitçiliği ile mücadele etmek gibi çok önemli işlevleri bulunmaktadır. 2017 yılının başında hayata geçirdiğimiz Sınai Mülkiyet Kanunu ile coğrafi işaret tesciline ilişkin başvuru, tescil ilan yöntemleri ve yayım ücretlerinde yapılan değişiklikler ile başvuru masraflarında 9 bin TL'yi bulan tasarruf sağlanmış; coğrafi işaret başvurularına itiraz ve tescillerde değişiklik prosedürleri, geleneksel ürün adı koruması, amblem düzenlemesi ve denetim sisteminin etkinleştirilmesiyle birlikte mevcut sistemin etkinliği artmıştır. Bugün itibariyle 208 olan coğrafi işaret tescil sayısının sağlanan bu kolaylaştırmalar ve etkinlik artışı ile yıl sonunda 250'ye ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



1 Ağustos'ta Coğrafi İşaret Tescil Töreni düzenlecek

Konya Etliekmek ve Ereğli Siyah Havuç Coğrafi İşaret Tescili başvurularını sürecin başından beri takip ettiklerini ifade eden Altunyaldız, "Yarın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Sorgun, Konya Milletvekillerimiz, Konya Valimiz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Başkanı Sayın Bendevi Palandöken, Türk Marka ve Patent Kurumu Başkanı Sayın Habib Asan, AK Parti Konya İl Başkanımız, lokantacı esnafımız ve Konyalı hemşerilerimizin katılacağı bir törenle bu iki değerimizin tescil törenini gerçekleştireceğiz. Böylece Akşehir Kirazı, Kadınhanı Tahinli Pidesi ve Konya Etli Düğün Pilavı ile Konyamıza ait 5 değerimiz Coğrafi İşaret Tescili almış olacak. Burada Konyamızın kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkarak coğrafi işaret tesciline başvuran Lokantacılar Esnaf Odamızı ve Ereğli Belediyemizi tebrik ediyorum. İsmi Konyamızla ortak anılan Etliekmek ve Siyah Havucun tadılması için henüz Konya'ya yolu düşmemiş olan misafirlerimizi ve yolu düşmüş ama bu güzel lezzetlerin tadı damağında kalmış herkesi Konya'ya davet ediyorum" diye konuştu.

30.07.2017 12:30:37 TSI

