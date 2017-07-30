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Midyat'ta uyuşturucu operasyonu

30 Temmuz 2017 Pazar, 12:49
Midyat'ta uyuşturucu operasyonu
Midyat'ta uyuşturucu operasyonu

(Fotoğraflı)

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde Asayiş Büro ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda, 1 kilogram toz esrar ele getirilirken, M.N. (23) isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N., tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine gönderildi.
(İHA-MP-Y)

30.07.2017 12:50:09 TSI
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