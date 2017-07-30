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Alaşehir'de 103 kilometrelik altyapı yenilemesi

30 Temmuz 2017 Pazar, 12:49
Alaşehir'de 103 kilometrelik altyapı yenilemesi
Alaşehir'de 103 kilometrelik altyapı yenilemesi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, "101 Mahalle Projesi" kapsamında Alaşehir'in 8 mahallesinde toplamda 103 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattını yenileyerek altyapıyı sağlıklı hale getirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), Manisa'nın 17 ilçesindeki mahallelerin altyapısını "101 Mahalle Projesi" ile baştan oluşturuyor. Proje kapsamında, Alaşehir ilçesine bağlı 8 mahallenin altyapısı tamamen yenilendi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde tamamlanan çalışmalarla ilçenin Hacıaliler, Matarlı, Şahyar, Yeniköy, Belenyaka, Örnekköy, Caberkamara ve Dağhacıyusuf mahallelerine toplamda 103 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi. Kanalizasyon hatları mevcut olmayan yerleşimler kaliteli altyapı hizmetiyle tanışırken, uzun zamandır kullanımda olan içme suyu şebekelerinin yenilenmesiyle vatandaşlar daha sağlıklı ve kesintisiz su tüketmeye başladılar. MASKİ tarafından ulaştırılan hizmetle birlikte mahallelerin daha sağlıklı bir altyapıya kavuştuğunu aktaran mahalle muhtarları, yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.
(ÖND-Y)

30.07.2017 12:50:26 TSI
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