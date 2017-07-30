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Vali Yaman: "Midyat önem verdiğimiz bir ilçemiz"



(Fotoğraflı)



Tayfur Demir

MARDİN (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Midyat Temsilciliğini makamında kabul eden Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Midyat önem verdiğimiz bir ilçemiz. Hem tarihi ve kültürel güzellikleri olan hem devlete ve millete bağlı olan bir ilçemiz" dedi.

TÜGVA Midyat Temsilcisi Zeki Çiçek ve teşkilat koordinatörlerini makamında kabul eden Vali Mustafa Yaman, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Teşkilat koordinatörleri yaptıkları çalışmalar ve projelere ilişkin bilgiler verdi. Vali Yaman, "Midyat TÜGVA temsilciliği bugün ziyaretime geldiler. Tabi Midyat bizim önem verdiğimiz bir ilçemiz hem tarihi özellikleri hem kültürel özellikleri hem devlete ve millete bağlı. O nedenle de beraber ortak projeler yapmak arzusu içerisinde olduklarını belirttiler. Ben de kendilerine olumlu cevap verdim. İnşallah Midyat temsilciliğimizle beraber oradaki gençlerimize yönelik, kadınlarımıza ve öğrencilerimize yönelik inşallah güzel projeler yapacağız" dedi.

Ziyarette Başkan Çiçek, Vali Yaman'a Kuran-ı Kerim ve gül kokusu hediye ettti.

(TD-MP-Y)



30.07.2017 12:53:03 TSI

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