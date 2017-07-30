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Kulu'da otomobil devrildi: 2 yaralı

30 Temmuz 2017 Pazar, 12:51
Kulu'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Kulu-Aksaray yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (36) idaresindeki 34 NFT 47 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücü Ahmet B. ile araçta bulunan İsmail B. (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(ÖK-AH-Y)

30.07.2017 12:53:37 TSI
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