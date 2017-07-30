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Eskişehirliler çayın aşamalarını öğrendi

- Eskişehirlilier tarlardan bardağa çayı dinledi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir çıkışlı kültür turları kapsamında Karadeniz Bölgesini gezen Eskişehirliler, çayın tarladan bardağa tüm aşamalarını yerinde dinledi.

222 Turizm Seyahat Acentası tarafından düzenlenen kültür turları kapsamında Karadeniz Bölgesini gezen Eskişehir halkı, yöreyi gezme fırsatı yakaladı. Birçok tarihi, turistik ve doğal yerleri gören ekip, Trabzon'da bulunan bir fabrikada da günlük hayatın vazgeçilmezlerinden olan çay hakkında bilgiler aldı. Çayın tarla hasadından bardağa girene kadar bütün aşamalarını mühendislerden dinleyen Eskişehirliler, ilk hasatlardan da tatma fırsatı buldu.

Çayın imalatı hakkında bilgi alan fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(KA-AS-Y)



30.07.2017 12:54:34 TSI

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