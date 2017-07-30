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Çermik Festivali dolu dolu devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - 2. Ilıca Çermik Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Festivalin için gününde çocuklara, gençlere ve büyüklere yönelik etkinliklerle katılımcılar eğlenceye doydu.

Aziziye Belediyesi'nin düzenlediği 2. Ilıca Çermik Festivali coşkulu bir şekilde devam ediyor. Festivalin ikinci günü de dolu dolu etkinliklere sahne oldu. Ilıca Orhan Tavlı Stadı'nda düzenlenen etkinliklerin ikinci günü uçurtma şenliği ile başladı. Festival alanında bir araya gelen çocuklar ve aileleri, Aziziye Belediyesince dağıtılan uçurtmaları uçurtmanın ve festival alanında oyun oynamanın mutluluğunu yaşadı. Birbirinden renkli uçurtmaları Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile birlikte gökyüzüne bırakan çocuklar, adeta eğlenceye doydular.

Geleneksel oyunlardan gösteriler

Uçurtma şenliğinin ardından Erzurum Spor Lisesi öğrencileri de festivale renk kattılar. Geleneksel sporlardan gösteriler sunan okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katılımcılara zevkli dakikalar yaşattılar. Başkan Orhan da öğrencilerle birlikte 'ya hak' diyerek oku hedefe gönderenler arasında yer aldı. Festivale katılan Termalspor oyuncularıyla da mask güreşi tutan Başkan Orhan, rakibini yenerek bu spor branşında iddialı olduğunu gösterdi. Aşşık atma, bilye, ip atlama, çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma ve topaç çevirme oyunu festivale renk katan etkinlikler arasında yer aldı.

Çocuk oyunlarıyla çocuklar coştu

Türkiye Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu Erzurum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şöleniyle çocukların eğlencesi zirveye çıktı. Seksek, mendilkapmaca, dokuztaş, yedikula, üçtaş ve tombik oyunları oynayan çocuklar büyük mutluluk ve sevinç yaşadılar.

Gazeteciler çavulla yarıştı

Etkinlikler kapsamında festivali takip eden gazeteciler ile belediye basın müdürlüğü yetkililerinin de iştirak ettiği gazeteciler çuval yarışı nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Festivalde, etkinliği takip eden basın mensupları için de çuval yarışı anonsu yapıldı. Anons sonrası alana gelen gazetecilerin ellerinde mikrofonları, üzerlerinde çuvalla verdikleri kıyasıya mücadele renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği çuval yarışını Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın da cep telefonuyla kaydettiği görüldü.

Buzağılar ve kuzular yarıştı

Festivalin ikinci günü etkinlikleri kuzu ve buzağı güzellik yarışması ile devam etti. Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Aziziye Ziraat Odası tarafından da desteklenen etkinlik kapsamında 12 buzağı ve 10 kuzu yarışmada dereceye girebilmek için mücadele etti. Bu yarışmada da dereceye giren hayvan sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yavuz Değirmenci ve Bekçi Bekir coşturdu

Festivalin akşam bölümü etkinliklerinde ise ilahi ve nat-ı şerifler eşliğinde semazen gösterisi düzenlendi. Genç sanatçı Sefa Özcan'ın mini konseri ile katılımcılar coşarken, Erzurumlu sanatçı Yavuz Değirmenci ile 'Bekçi Bekir' tiplemesiyle ünlenen tiyatro sanatçısı Hacı Ali Konuk geceyi şenlendiren isimler oldu. Yavuz Değirmenci türküleriyle bazen hüzünlendirip, zaman zaman da coştururken, Bekçi Bekir de skeçleriyle vatandaşları kahkahaya boğdu. Gecenin sonunda Yavuz Değirmenci ve Hac Ali Konuk'a plaketleri Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile TRT Erzurum Müdürü Ayça Alemdar tarafından takdim edildi.

Başkan Orhan: Festival artık geleneksel hale geldi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan yaptığı açıklamada, festivalin ikinci gününün de dolu dolu geçtiğini ifade etti. Başkan Orhan, "Festivalin ikinci gününe uçurtma şenliğiyle başladık. Çocuklarımız aileleri ile birlikte dolu dolu bir gün geçirdi. Uçurtma şenliği sonrası geleneksel oyunlar, aşık ve okçuluk gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlçede faaliyet gösteren Ziraat Odası Başkanlığı ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan jüri üyelerinin, buzağı ve kuzuları özellikleri bakımından tek tek kriterlerine göre değerlendirdiler. Festivalimiz dolu dolu devam ediyor. Bundan sonraki süreçte amacımız bu festivalin her yıl aralıksız olarak devam etmesini sağlamak olacak. Birincisini düzenledikten sonra tabiri caizse vatandaşlar ikincisini iple çekti. Biz de istedik ki her seferinde farklı bir etkinlik ve organizasyon yapalım. Festivalin üçüncü gününde 1. Aziziye Karakucak Güreşleri var. Bu sene güreşi ön plana çıkardık. Önümüzdeki sene festivali yaparken birincil amacımız Ilıca'nın, çermiğin ve kaplıcanın tanıtımı olacak. İkinci olarak yine bir öğeyi ön plana çıkaracağız. Festival boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Festival, Karakucak güreşleri ve Esat Kabaklı konseri ile sona erecek.

(AA-AA-Y)



30.07.2017 12:56:00 TSI

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