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Kentsel dönüşümde 3. etap: Teferrüç



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, ilçenin kaderini değiştirecek kentsel dönüşümde, Teferrüç Mahallesi'nde planlanan proje alanındaki hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başladı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçenin yarınlarının şekilleneceği kentsel dönüşüm çalışmalarında, Mevlana-Ulus ve Yiğitler Mahallesi sakinleri ile yaptığı görüşmelerinin ardından bir diğer dönüşüm alanı Teferrüç Mahallesi'ndeki hak sahiplerini Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde ağırlayarak projenin detayları hakkında bilgi verdi. Projenin tamamlanmasının ardından iki etap halinde gerçekleştirilecek dönüşümün 1. etap alanında yer alan hak sahipleri ile yapılacak uzlaşma görüşmelerinin öncesinde hak sahipleriyle bir araya gelen Başkan Edebali, vatandaşlara projenin detaylarını aktararak kentsel dönüşümle ilgili insanların akıllarındaki tüm soruların cevap bulmasına ve dönüşümün felsefesi olan gönüllülüğün yakalanmasına öncülük etti.

Teferrüç Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 33 bin 678 metrekarelik bölümünü oluşturan 1. etap dönüşüm projesi tamamlandığında bölgedeki 134 konutta yaşayan 2 bin 156 vatandaşın modern ve güvenli konutlarda yaşama imkanı bulacağını aktaran Başkan Edebali, 344 modern, güvenli ve nitelikli konutun yer alacağı projede ayrıca 17 bin 370 metrekarelik alanda turizm ve rekreasyon bölgelerinin de yer alacağını belirtti.

Doğru ve başarılı bir kentsel dönüşüm için birçok unsurun bir arada toplanması gerektiğine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kentsel dönüşümde öncelikle, hedefleri başarıyla sonuçlandıracak nitelikli kadroların olması gereklidir. Bu kadro içerisinde şehir plancısı, mühendis, mimar, sosyolog, psikolog, iç mimar gibi donanımı yüksek uzmanlar bulunmalı. Dönüşüm yapılacak alanın mevcut yapı durumu, demografik yapısı, mülkiyet ve ruhsat durumu daha ilk aşamalarda değerlendirilerek proje tamamlandığında bölgeye nasıl bir değer katılacağı hesaplanmalı. Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilen bazı hatalı kentsel dönüşüm çalışmalarında doğru alan tespiti yapılmaması, doğru mimari siluet tasarımı yapılmamasıyla, geleceği kurtarmak adına girişilen çalışmanın geleceğe ilave yükler getirdiğini görüyoruz. Bu bağlamda ön değerlendirmeler ve sahada toplanan veriler ışığında Teferrüç Mahallemizin ihtiyacı olan kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için en detaylı araştırmaları yaparak ideal projeyi oluşturma çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Daha güvenli, daha sağlıklı, daha modern

Teferrüç Kentsel Dönüşüm çalışmasında projelendirme aşamasının tamamlanmasının ardından uzlaşma görüşmelerinin başlamasıyla yeni bir aşama kat edildiğini işaret eden Başkan Edebali, "Kentsel dönüşümde başarılı olmak için dönüşümün unsurları olan, hak sahibi, yüklenici firma, belediye ve kamuyu temsilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir araya gelerek uzlaşması büyük önem taşıyor. Kentsel dönüşüm projesinde başarılı olunabilmesi için güç dengesini muhafaza etmek çok önemlidir. Güç dengesinde terazinin bir tarafında müteşebbis varken diğer tarafta hak sahipleri vardır. Terazi dengede durmak yerine ağırlık herhangi bir tarafa kayıyorsa proje nihayete ermez. Bunun birçok örneğini görmemiz mümkün. Bazı kentsel dönüşüm adı verilen projelerde bölgede yaşayanlar evlerinin bulunduğu bölgeyi terk etmek durumda kaldı, tapular üçüncü ve dördüncü şahıslara geçti. Kentsel dönüşümde ideal olan, dönüşüm yapılacak bölgede daha önceden yaşayan, çileyi çeken vatandaşların dönüşümün ardından da yine o bölgede yaşamaya devam etmeleridir. Biz dönüşümü yaparken bu ilke üzerinden insanlarımızın da rızasını alarak gönüllü dönüşme imza atacağız. Gönüllü dönüşümde bölgenin geçmişten gelen sıkıntısını çeken insanların daha güvenli, daha sağlıklı, daha modern ve nitelikli konutlarda yaşaması kadar değerli bir şey yoktur. Bizim modelimiz insanlarla uzlaşarak kentsel dönüşümü teşvik etmek. Uzlaşma olduğunda güç dengesi terazisi kimsenin tarafına kaymaz. Böyle olduğunda hak sahipleri de kazanacak, müteşebbislerimiz için de cazip bir proje olacak" diye konuştu.

Mekanlar değil, hayatlar değişecek

Teferrüç'te uygulanacak kentsel dönüşüm projesinde modern şehirleşme uygulamalarının ve planlama yöntemlerinin göz önünde bulundurarak geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması adına titizlikle çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizen Başkan Edebali, "Göreve başladığımızda yüzde 70'i ruhsatsız ve çarpık yapılaşmış bu güzel şehrin gün geçtikçe değer kaybettiğini gördük. Artık daha fazla zaman kaybetmeden doğru atımlar atarak şehrin dönüşümünü gerçekleştirmeliyiz. Teferrüç Mahallesi'nde yıllarca süren plansız ve güvensiz yapılaşma, Uludağ'ın yeşiline ve görüntüsüne de ciddi oradan zarar vermiş. Projemizle bu durumu ortadan kaldırarak yeşil cennet Uludağ'ın görünümünün ve doğasının korunmasına önem veriyoruz. Ayrıca şehrimizin birinci derece deprem bölgesinde olduğunu göz önüne alacak olursak, dayanıksız ve kalitesiz yapı stokumuzu gelecekte yaşanması mümkün doğal afetler karşısında hazırlamalı, bunun için de kentsel dönüşümü zorunluluk olarak görmeliyiz. Kentsel dönüşümde mekanları değil hayatları değiştireceğiz. Bilgi ve birikimimizle, şehrimiz için dönüşümü kurtuluş olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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30.07.2017 12:56:28 TSI

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