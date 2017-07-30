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Kayıp Alzheimer hastası sağ olarak bulundu

30 Temmuz 2017 Pazar, 13:03
Kayıp Alzheimer hastası sağ olarak bulundu
Kayıp Alzheimer hastası sağ olarak bulundu

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de 28 Temmuz günü kaybolan alzheimer hastası 75 yaşındaki Ü.A, AFAD ve Jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu.
75yaşındaki Alzheimer hastası Ü.A. isimlivatandaş, 28 Temmuz 2017 Cuma günü Çanakkale merkez Serçeler köyünde kayboldu. ÇanakkaleAFAD ve Jandarma ekipleri, kayıp vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. Gece gündüz aralıksız sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, Ü.A, 30 Temmuz Pazar günü sabah saat 10:15'te Serçeler köyüne 1 km mesafede bulunan ormanlık alandaki dere kenarında canlı olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan vatandaş, sağlık ekiplerince yapılan gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
(GD)

30.07.2017 13:05:46 TSI
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