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Tokat'ta 15 Temmuz şehitleri anısına trap yarışları yapıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta "15 Temmuz Şehitlerini Anma" anısına düzenlenen organizasyonda atıcılık ve trap yarışmaları düzenlendi.

Organize Sanayi Bölgesi atış poligonunda Akdoğan Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü tarafından düzenlenen trap atış yarışmasına avcılar yoğun ilgi gösterdi. Tek kurşun ve trap atışlarında avcılar hünerlerini sergiledi. Tokat ev sahipliğinde yapılan yarışmalara Samsun, Sivas, Amasya, Giresun'dan profesyonel ve amatör avcılar katıldı. Akdoğan Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Hakan Kuşakoğlu, Tokat'ta ilkini düzenledikleri organizasyonda amaçlarının avcıları lisanslı bir sporcu haline getirmek olduğunu ifade ederek, "Lisanslı sporcularımızı yetiştirip yarışmalara katılmak istiyoruz. Diğer illerde lisanslı ve derece yapan arkadaşlarımız var. Bizlerde bu tür faaliyetlerde emek harcayarak bir şeyler yapmak istiyoruz" dedi. Yarışmalara katılan avcılar ise hafta sonu stres atarak güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.

(Nİ-GF-



30.07.2017 13:20:29 TSI

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