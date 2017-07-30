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Personelin üniformaları, belediyenin kendi tesislerinde üretiliyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, belediye personelinin üniformalarını, atıl durumdaki depo iken terzihaneye dönüştürdüğü kendi tesislerinden üretiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce atıl durumda olan depo, personelin ihtiyacının karşılanması için terzihaneye dönüştürüldü. Yol, asfalt, park ve bahçeler, veterinerlik, ulaşım ve çevre temizlik gibi pek çok önemli alanda hizmet veren personelin kıyafetini diken terzihane, 1 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin parça üniforma dikerek belediyenin bu alandaki bütçesine yaklaşık yüzde 70'lik bir tasarruf sağlamış oldu.

Daha önce atıl vaziyette olan terzihane yüzlerce işçinin kıyafetlerinin dikildiği bir atölyeye dönüştürüldü. Çevre Koruma, Kontrol Daire Başkanlığı'nda görev yapan terzi Muhammed Bey, bir yıl önce terzihane fikri geldiğinde çok heyecanlandığını ifade ederek, "Bana ilk söylediklerinde mesleğimi icra etmekten öte belediye çalışanlarını giydireceğim için çok heyecanlandım. Terzihaneyi oluşturmak için Makine İkmal Müdürlüğüne gelerek alan taraması yaptım, çok fazla yer yoktu, bu depoyu gördüm. Burası içi dolu atıl vaziyette konuşlanmış bir yer idi. Önce depoyu boşalttık, temizledik, yeni makinalar aldık, terzihaneye uygun bir atölye haline getirdik. Görenler hayranlıkla baktı, 'Ne güzel bir yere çevirmişsiniz' dediler. Bu atölye belediyeye artı değer katan bir yer oldu" dedi.

Dikilen personel kıyafetleri ile yüzde 70 tasarruf sağlandığını kaydeden belediye yetkilileri, belediyedeki masa örtülerinin, perdelerin yenisini almak yerine eskiyen masa örtüleri ve perdeleri tadilat ederek belediyenin ek masraftan kurtarıldığını da ifade ettiler.

(HSK-Y)



30.07.2017 13:40:09 TSI

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