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Hani ilçesi önlemli bir hizmete daha kavuşuyor



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Hani ilçe merkezi başta olmak üzere Belen, Anıl, Gürbüz ve Okur mahallelerini kapsaması planlanan, İller Bankası ve DİSKİ öncülüğünde projesi ve yapımı yürütülecek olan Atıksu Arıtma Tesisi ile bölgede yıllardır yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacak.

Hazırlanan proje ile ilgili bilgiler aktaran İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, "Hani'de kurulması planlanan Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası ve DİSKİ Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak. Tesisin tamamlanması durumunda Hani ilçe merkezi başta olmak üzere, kırsal mahallelerde akan lağım ve pis su atıkları Hani'den Terkan bölgesini izleyerek Kocaköy Ambar Çayı ilçe hattından Dicle Nehrine temiz bir şekilde dökülmüş olacak. Tesisin tamamlanması durumunda ilçenin ve bölgenin yıllardır yaşadığı ve bir türlü çözülemeyen önemli bir sorun daha bitmiş olacaktır" dedi.

Yapılan çalışmalara Hani halkının büyük ölçüde yardımcı olduğunu da anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hizmetlerden memnuniyeti çalışma ve hizmet sorumluluğumuzu arttırıyor. Şuana dek, altyapıdan üstyapı hizmetlerine, sosyal ve kültürel tesislerden spor tesislerine, mezarlıklardan mabetlere ve parklara, sosyal konut, temizlik ve çevre odaklı projelerden vatandaşların belediyeden gündelik talep ve ihtiyaçlarının ivedi bir şekilde yerine getirilmesine dek milyonlarca liralık onlarca proje hazırlandı ve inşa süreçleri gece gündüz devam ediyor. Göreve başladığımızda yaptığımız hizmet anketinde vatandaşlarımızın talebi olan tüm problemlerle ilgili projeler hazırlandı ve gün geçtikçe bunlar hizmete sunulmaya devam edecek. Vatandaş odaklı ve hizmet odaklı çalışmalara artan sorumluluk bilinci ile tüm belediye teşkilatı olarak devam edeceğiz."



Belediye binasının ışıkları sönmüyor

Hanili vatandaşlar ise, "Siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın kısa sürede tüm yollar yapılıyor bu bizim için iyi oldu. Hizmet talep edildiğinde kim olduğumuz sorulmuyor. Yıllardır yollar tozdan ve çamurdan geçilmiyordu. Çocuklarımız okula giderken ayaklarına poşet geçirmek zorunda kalıyordu. Caddelerin temiz olması, düzenli yıkanması güzel bir şeydir. Yollar daha önce çok kötüydü, bizler bu başkandan çok memnunuz. Ayrım yapmadan tüm sokaklarımızı çamurdan kurtardı. Allah belediyeden razı olsun. Bizler için bütün olanakları seferber ediyor. Belediye binasının ışıkları sönmüyor. İlçede 40-50 yıldır yapılmayan çok güzel çalışmalar hızlı şekilde hayata geçiriliyor" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



30.07.2017 14:01:54 TSI

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