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Erzurum Sarıbaş'ı uğurladı

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:01
Erzurum Sarıbaş'ı uğurladı
- Süleyman Sarıbaş hakka yürüdü

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ şube müdürlerinden Süleyman Sarıbaş hakka yürüdü. Sarıbaş, Gez Camisinde cumartesi günü ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazıyla, binlerce dost ve arkadaşları tarafından Asri mezarlıkta ebedi istirahatgahına uğurlandı.
Geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Süleyman Sarıbaş'ın cenaze törenine ESKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, ESKİ Daire Başkanlarından İsmail Aydemir katıldı. Yüksek şahsiyeti, çalışkanlığı ve dirayetiyle gerek Büyükşehir Belediyesi ve gerekse ESKİ'de saygın bir iz bırakan Cenaze töreninde kadim dostları Hamdi Aydın, Yahya Hatun, Recep Yıldız, Necati Karadağ, Şadi Genç, Ahmet Şahiner, Rahmi Sergili, Erkul Turgut, Vehbi Çalmaşur, Ayhan Kara da yer alarak, Süleyman Sarıbaş'ı gözyaşı ve dua ile uğurladılar.
1960 yılında Erzurum'da doğan Süleyman Sarıbaş, 1983 yılından bu yana Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ'de hizmet veriyordu. Evli ve 3 çocuk babası olan Sarıbaş yardımseverliği, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve yüksek ahlakıyla Büyükşehir Belediyesinin mümtaz simaları arasındaydı.
(ERZ-Y)

30.07.2017 14:03:52 TSI
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