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Büyükşehir Belediyesi istihdam amaçlı 4 yeni kurs açtı



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DİYARBAKIR (İHA) - Kente istihdamı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 100 kişinin katılımıyla "Saça Kalıcı ve Geçici Şekil Verme, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayar Destekli Muhasebe ve Aşçı Çıraklığı" kurslarını açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (DİSMEK) kapsamında "Saça Kalıcı ve Geçici Şekil Verme, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayar Destekli Muhasebe ve Aşçı Çıraklığı" olmak üzere 4 yeni kurs açtı. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'ndaki kurslardan 100 kursiyer yararlanıyor.



MEB onaylı sertifika verilecek

Kurslardan faydalanan 100 kursiyerden 60'ı İŞKUR kapsamında ücretli, 40'ı ise Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi'nin yönlendirmesiyle eğitimlere başladı. Temmuz ayı itibariyle startı verilen kursların eğitimi hafta içi 5 gün 08.00 ile 16.30 saatleri arasında devam ediyor. Kurslar eylül ayı ortalarında tamamlanacak ve eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar verilecek.



Kursiyerler uygulama yapma şansı yakalayacak

Saça Kalıcı ve Geçici Şekil Verme kursundan yararlanan 25 kadın, teorik (iletişim, müşteriyi karşılama, diksiyon ve mesleki yenilikler) eğitime paralel olarak uygulama (saça şekil verme, saç yıkamak, fön çekmek, saça dalga vermek ve saç bakım kozmetiklerini uygulamak) yapma şansı da bulacak. Bilgisayar İşletmenliği kursunda eğitim alan 25 kişi, A'dan Z'ye bilgisayarı donanımlarıyla birlikte öğrenecek. Ayrıca kursiyerler temel (iletişim, diksiyon ve mesleki yenilikler) konularda eğitim alacak. Bilgisayar Destekli Muhasebe programı öğrencileri de, temel dersler dışında zirve programını kullanarak faturalar, KDV beyannameleri, gelir tablosu, bilanço, cariler, yevmiye kayıtları, defter tasdik oluşturulması, gider pusulası ve serbest meslek makbuzu konularında bilgilendirilecek. Aşçı Çıraklığı kursuna devam eden 25 öğrenci, temel derslerin ardından mutfakta hünerlerini sergileyerek uygulama yapma şansı bulacak. Açılan kurslara İŞKUR üzerinden devam eden 60 kursiyere, eğitim gördükleri günler baz alınarak günlük 35 TL verilecek ve sağlık sigortaları yatırılacak.

(İHA-MP-Y)



30.07.2017 14:07:14 TSI

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