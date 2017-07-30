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Evlilik okuluna katılan 90 çift daha sertifikalarını aldı



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 90 çift düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinelerini aldı.

Gaziantep'te, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak amacıyla Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen Evlilik Okulu projesi devam ediyor. Proje kapsamında evli ve yeni evlenen 90 çift için sertifika töreni düzenlendi. Şahinbey Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törenine, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. Düzenlenen programda Çeled Uşaklar Tiyatro ekibi evlilikle ilgili skeç sahneledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilik Okulu'nu önemsediğini ve 2009 yılında başlatılan projenin patentinin Şahinbey Belediyesi'nde olduğuna dikkati çekerek, "Evlilik okulu bizim göreve başladıktan sonra başlattığımız ilk projelerimizden birisi, biliyoruz ki evlilik en kutsal müesseselerin başında geliyor. İki cihan hayatımızı etkileyen bir müessese. İyi bir evlilik hayatımız olursa dünyada cennet hayatı yaşarız. Şayet iyi bir evliliğiniz yoksa dünyadayken cehennem hayatı yaşarsınız. Bu projede eşlerin birbirine nasıl davranması gerektiğini, evliliğin dini ve hukuki boyutu anlatılıyor. Şuanda beş kurum iş birliği ile bu faaliyetimizi yürütüyoruz. Bu güne kadarda çok başarılı bir şekilde devam etti. Şuana kadar 20.000'e yakın çift Evlilik Okulumuzda eğitim aldı. 90 çiftimizde daha eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını aldılar. Kendilerine çamaşır makinalarını takdim edeceğiz. İstiyoruz ki her ev huzurlu olsun. Mutlu aile huzurlu toplum demektir. Eşlerin birbirine karşı saygılı ve muhabbetli olmasını arzu ediyoruz. Böyle bir aile yapısından da topluma faydalı nesiller yetişir. Baktığınızda zararlı işler yapan ve suç örgütlerinin eline düşen çocuklar, genelde aile yapısı bozulmuş çocuklar oluyor. Bu nedenle huzurlu bir aileyi hedefliyoruz. Bu nedenle bu eğitimleri veriyoruz. Sizlerde buna katıldınız bizlerde buna bir katkı sağlaya bildiysek bizim için ne mutlu. Bu anlamda eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(SD-Y)



30.07.2017 14:13:11 TSI

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