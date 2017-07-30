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Başkan Sözlü Göller Yaylası ve Tapan'da yerinde inceleme yaptı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Göller Yaylası ve Tapan bölgesindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip vatandaşla bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Göller Yaylası ve Tapan bölgesinde yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi, muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların şikayet ve taleplerini dinledi. Başkan Sözlü'nün vatandaş ve muhtarlarla bir araya gelişinde Kosova KDTP MYK Üyesi ve Milletvekili Orhan Lopar, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, MHP Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Ramazan Akyürek ve MHP Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Gökoğlu, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, MHP Adana Eski İl Başkanı Yusuf Baş, MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da hazır bulundu.

Feke Belediye Başkanlığında ikinci dönemi olduğunu, belediyeciliğin çöp toplamak, yol yapmak, su götürmek gibi asli hizmetleri olduğunu bildiklerini ancak 2014 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Hüseyin Sözlü'nün seçilmesi sonrası sosyal belediyeciliği öğrendiklerini belirten Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, bölgeye hizmetleri ve destekleri için Başkan Sözlü'ye teşekkür etti.

Göller Yaylası'na, Tapan'a ve kırsala hizmet ederken siyasi gelecek ya da oy kaygısı taşımadığını ifade eden Başkan Sözlü, "Burada yaşayan her insanımız çok kıymetli. Buralara yapılan hizmeti şöyle değerlendiriyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti boşaltılan yerlerin güvenliğini tesis etmede hep sıkıntı çekmiştir. Terörle mücadelede geniş bölgeye bir tane helikopter alsak onun maliyeti zamanında ihmal edilmeden buradaki halkın refahına yansıtılırsa burası boşalmaz" dedi.



"Anadolu coğrafyasında binlerce yıl daha var olacağız"

Kırsal kalkınmada Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bölge halkına yaş sebze meyve fideleri, yazın burada faaliyetin yüksek olması, vatandaşın ekonomisinin düzelmesi noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Sözlü, "Cumhuriyet nesli, kamu idaresi görevinde olan bireyler olarak yaşadığımız coğrafyayı kıymetlendirmeliyiz. Anadolu coğrafyasında binlerce yıl daha var olacağız. Demokratik kültür oturmak, hukuk egemen olmak zorunda. Bilişim, teknoloji dünyayı daha da küçültüyor. Gelecek yüz yılda medeni toplumlar ayakta kalacaktır. Seçen kul, seçilen de kutsanmış bir varlık değil. Bizim kazandığımız yer de millet de kazanmalı, milletimiz kazansın diye buradayız" dedi.

Konuşmalarının ardından bölgede bir gezintiye çıkan Başkan Sözlü, bölge halkının kendisine olan sevgi ve hürmetlerini göstermek için yayla yoluna kendi imkanlarıyla yaptıkları "Hüseyin Sözlü Caddesi" tabelası önünde fotoğraf çekildi.

(UMT-Y)



30.07.2017 14:25:37 TSI

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